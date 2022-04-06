06 апреля 2022, 01:33
Миллиардер Роман Абрамович после перевозки своих яхт в Турцию купил местный футбольный клуб
Турецкие СМИ сообщают, что впервые об интересе Романа Абрамовича к клубу «Гёзтепе» стало известно 23 марта, а перед этим олигарх перевез две свои суперяхты Eclipse и Solaris из Евросоюза в Турцию
Фото: rus.delfi.ee
Российский миллиардер Роман Абрамович, попавший под санкции Великобритании и Евросоюза, купил турецкий футбольный клуб «Гёзтепе».
«Лента.ру» со ссылкой на Twitter D-Smar Spor пишет, что детали сделки уже согласованы, а официально нового хозяина ФК «Гёзтепе» представят 8 апреля.
Турецкие СМИ сообщают, что впервые об интересе Романа Абрамовича к клубу «Гёзтепе» стало известно 23 марта, а перед этим олигарх перевез две свои суперяхты Eclipse и Solaris из Евросоюза в Турцию. Власти страны гарантировали, что яхты не будут арестованы в рамках антироссийских санкций, так как Анкара их не поддерживает.
Напомним, что из-за санкций российский миллиардер был отстранен от управления лондонским футбольным клубом «Челси».