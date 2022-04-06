06 апреля 2022, 01:12
Сотрудники калужского мусороперерабатывающего завода нашли среди отходов мертвого младенца
В Калужской области сотрудники мусороперерабатывающего завода обнаружили среди отходов мертвого младенца. Тело ребенка заметили уже на сортировочной ленте
Фото: kaluga-poisk.ru
В Калужской области сотрудники мусороперерабатывающего завода обнаружили среди отходов мертвого младенца. Тело ребенка заметили уже на сортировочной ленте.
В Следственном комитете по региону сообщили, что тело малыша обнаружили еще в конце марта, после чего было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Мать ребенка правоохранители пока не нашли. В настоящее время устанавливаются обстоятельства рождения и гибели младенца.
«Москва 24» сообщает, что следователи обратились к гражданам с просьбой оказать содействие в установлении личности родителей погибшего ребенка.