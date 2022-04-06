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06 апреля 2022, 00:39

Российские авиакомпании нашли 193 самолета, на которых можно будет летать за границу

В пул лайнеров, которые будут летать за рубеж, вошли 148 российских самолетов SSJ-100 и 45 иностранных самолетов, которые были выкуплены перевозчиками до введения санкций против российской авиации

Российские авиакомпании нашли 193 самолета, на которых можно будет летать за границу
Фото: samolety.org

Министерство транспорта России отчиталось о формировании отечественными авиакомпаниями пула из 193 самолетов, которые будут выполнять рейсы за границу.

Глава Минтранса Виталий Савельев сообщил, что в пул лайнеров, которые будут летать за рубеж, вошли 148 российских самолетов SSJ-100 и 45 иностранных самолетов, которые были выкуплены перевозчиками до введения санкций против российской авиации.

«Мы считаем, что на эти 193 машины можем рассчитывать, поэтому мы летаем в те страны, которые могут эти машины принимать», - заявил министр, слова которого приводят «Известия».

Ранее глава правительства Михаил Мишустин сообщил, что российские авиакомпании с 9 апреля возобновят полеты в 52 страны из списка «дружественных государств».

Напомним, что в рамках санкций Евросоюз закрыл свое воздушное пространство для российских авиакомпаний, а также потребовал от них вернуть самолеты, взятые в лизинг у европейских компаний.

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