Российские авиакомпании нашли 193 самолета, на которых можно будет летать за границу
В пул лайнеров, которые будут летать за рубеж, вошли 148 российских самолетов SSJ-100 и 45 иностранных самолетов, которые были выкуплены перевозчиками до введения санкций против российской авиации
Министерство транспорта России отчиталось о формировании отечественными авиакомпаниями пула из 193 самолетов, которые будут выполнять рейсы за границу.
Глава Минтранса Виталий Савельев сообщил, что в пул лайнеров, которые будут летать за рубеж, вошли 148 российских самолетов SSJ-100 и 45 иностранных самолетов, которые были выкуплены перевозчиками до введения санкций против российской авиации.
«Мы считаем, что на эти 193 машины можем рассчитывать, поэтому мы летаем в те страны, которые могут эти машины принимать», - заявил министр, слова которого приводят «Известия».
Ранее глава правительства Михаил Мишустин сообщил, что российские авиакомпании с 9 апреля возобновят полеты в 52 страны из списка «дружественных государств».
Напомним, что в рамках санкций Евросоюз закрыл свое воздушное пространство для российских авиакомпаний, а также потребовал от них вернуть самолеты, взятые в лизинг у европейских компаний.