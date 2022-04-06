Генпрокуратуре разрешат запрещать или ограничивать работу иностранных СМИ в России
Комиссия Госдумы по «иностранному вмешательству в дела России» подготовила законопроект, который наделит Генпрокуратуру полномочиями «запрещать или ограничивать» работу иностранных средств массовой информации в РФ
Комиссия Госдумы по «иностранному вмешательству в дела России» подготовила законопроект, который наделит Генпрокуратуру полномочиями «запрещать или ограничивать» работу иностранных средств массовой информации в РФ.
В тексте документа говорится, что в случае блокировки и дискриминации российских СМИ в иностранном государстве, генпрокурор или его заместители могут оперативно принять решение о запрете или ограничении деятельности на территории России средств массовой информации из этой страны, сообщает «Интерфакс».
Запрет на деятельность иностранного СМИ предполагает прекращение аккредитации журналистов издания, закрытие его представительств в РФ, а самое главное – запрет на распространение любых материалов этого СМИ.
Глава думской комиссии Василий Пискарев напомним, что ранее власти Евросоюза приняли меры дискриминационного характера в отношении российского государственного телеканала Russia Today и информагентства Sputnik.