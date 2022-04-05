05 апреля 2022, 18:08
Еврокомиссия официально анонсировала новые экономические санкции против России
Страны Евросоюза официально анонсировали введение запрета на импорт угля из России на сумму 4 млрд евро в год, запрет на заход российских судов в порты ЕС, запрета на поставки в РФ полупроводников, машин и транспортного оборудования стоимостью 10 млрд евро
Фото: Открыто.LV
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен официально объявила о подготовке новых санкций против России из-за проведения спецоперации в Украине.
Страны Евросоюза предлагают ввести запрет на импорт угля из России на сумму 4 млрд евро в год, запрет на заход российских судов в порты ЕС, запрет на поставки в РФ полупроводников, машин и транспортного оборудования стоимостью 10 млрд евро, запрет на импорт российских товаров на сумму 5,5 млрд евро, а также ввести запрет на участие российских компаний в государственных закупках в ЕС.
Кроме того, новый санкционный пакет предполагает запрет на транзакции четырех ключевых российских банков (один из них ВТБ) и расширение перечня физлиц, в отношении которых будут введены экономические и визовые ограничения.