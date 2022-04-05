Лидеров Black Lives Matter заподозрили в покупке шикарного дома на пожертвования
Лидеров американского движения Black Lives Matter в защиту прав темнокожего населения заподозрили в тайной покупке дома за 6 млн долларов в Калифорнии. Издание «New York Magazine» сообщает, что недвижимость активисты приобрели на пожертвования
Лидеров американского движения Black Lives Matter в защиту прав темнокожего населения заподозрили в тайной покупке дома за 6 млн долларов в Калифорнии. Издание «New York Magazine» сообщает, что недвижимость активисты приобрели на пожертвования.
В особняке лидеров BLM как минимум шесть спален и ванных комнат, несколько каминов, бассейн и парковка на 20 автомобилей, пишет Baza со ссылкой на американские СМИ.
Американские журналисты ранее обратили внимание на опубликованную в YouTube видеозапись, на которой лидеры Black Lives Matter Патрис Каллорс, Алисия Гарза и Мелина Абдулла обсуждают притеснения афроамериканцев и нападки на движение, сидя во дворе роскошного патио.
В ходе расследования журналисты «New York Magazine» выяснили, что особняк в Калифорнии за 6 млн долларов был куплен тайно, поскольку за него заплатили деньгами, собранными в качестве пожертвований. Теперь лидеры BLM уверяют, что дом был куплен не для их личных нужд, а с целью создания на его базе «творческого и культурного подразделения организации».