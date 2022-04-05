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Экономика
Иностранные агенты «Росатома»
05 апреля 2022, 16:16

Производитель молочной продукции Danone может прекратить свою работу в России

Danone производит молочные продукты под брендами «Активиа», Actimel, «Простоквашино», «Био Баланс», детское питание «Тема», «Растишка», «Малютка», минеральную воду Evian и другие продукты

Производитель молочной продукции Danone может прекратить свою работу в России
Фото: scoopnest.com

Крупный французский производитель молочных продуктов Danone может уйти с российского рынка, хотя ранее в компании заявляли об отсутствии таких планов.

О возможном прекращении компанией Danone работы в России из-за ситуации в Украине сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник. При этом никаких официальных заявлений на этот счет со стороны производителя пока нет.

Danone производит молочные продукты под брендами «Активиа», Actimel, «Простоквашино», «Био Баланс», детское питание «Тема», «Растишка», «Малютка», минеральную воду Evian и другие продукты.

Ранее в Danone заверяли, что не будут прекращать работу в РФ ради своих сотрудников и удовлетворения основных потребностей местного населения.

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