05 апреля 2022, 15:22
В Германии силовики изъяли серверы крупнейшего русскоязычного маркетплейса в даркнете
В Германии силовики в ходе спецоперации конфисковали серверы одного из самых известных маркетплейсов, работающих в даркнете. Речь идет о русскоязычной площадке «Гидра»
Фото: applespbevent.ru
В Германии силовики в ходе спецоперации конфисковали серверы одного из самых известных маркетплейсов, работающих в даркнете. Речь идет о русскоязычной площадке «Гидра», на которой среди прочего можно было купить наркотические вещества. Вместе с серверной инфраструктурой правоохранители изъяли 543 биткоина общей стоимостью около 23 млн евро.
В уголовной полиции Германии сообщили, что спецоперация стала результатом расследования, которое было начато летом 2021 года. Расследование проводилось при участии ФБР США.
На русскоязычный нелегальный маркетплейс «Гидра» было подписано около 17 млн пользователей. Также с площадкой сотрудничали как минимум 19 тысяч продавцов. Оборот «Гидры» за 2020 год оценивается в 1,23 млрд евро.