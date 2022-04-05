Евросоюз может закрыть сухопутные границы для российских грузоперевозчиков
Еврокомиссия предложила новый пакет санкций в отношении России, который среди прочего включает закрытие сухопутных границ для российских грузоперевозчиков. Кроме того, кораблям под российским флагом запретят заходить в порты стран ЕС
Еврокомиссия предложила новый пакет санкций в отношении России, который среди прочего включает закрытие сухопутных границ для российских грузоперевозчиков. Кроме того, кораблям под российским флагом запретят заходить в порты стран ЕС.
Новые санкции предполагают запрет на поставки в страны Евросоюза угля, древесины, каучука, химических веществ и другой продукции из России. Также будет запрещено поставлять в РФ полупроводники, компьютеры, технологии для СПГ и другое электрическое и транспортное оборудование, пишет Reuters.
Отметим, что пока новый пакет санкций против России из-за проведения спецоперации в Украине не согласован странами ЕС.
Ранее Евросоюз рассматривал вопрос об отказе от поставок российского нефти и газа, однако от этой меры было решено отказаться из-за протеста Венгрии.