05 апреля 2022, 14:05
Италия, Дания и Швеция объявили о высылке российских дипломатов
Глава итальянского МИДа Луиджи Ди Майо сообщил, что накануне посол России Сергей Разов был уведомлен о решении итальянского правительства выслать 30 сотрудников российских консульств
Фото: ТАСС
Италия анонсировала высылку из страны 30 российских дипломатов. Такое решение принято «из соображений национальной безопасности».
Глава итальянского МИДа Луиджи Ди Майо сообщил, что накануне посол России Сергей Разов был уведомлен о решении итальянского правительства выслать 30 сотрудников российских консульств.
Власти Дании в свою очередь объявила о высылке из страны 15 российских дипломатов. Глава МИДа Йеппе Кофод заявил, что такой шаг необходим для защиты безопасности страны.
Еще трех российских дипломатов выслала Швеция.
Днем ранее Германия сообщила о высылке 40 российских дипломатов, а Франция – 30 дипломатов. Высылка связана с гибелью гражданского населения в Буче Киевской области, в которой Украина и Запад обвиняют Россию.