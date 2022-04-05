Пилоты российского Ка-52 впервые в мире катапультировались из подбитого вертолета
Пилоты ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор», который был подбит силами украинской армии, смогли катапультироваться и выжить. Отметим, что российские пилоты первыми в виде смогли эвакуироваться из винтокрылой машины
Пилоты ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор», который был подбит силами украинской армии, смогли катапультироваться и выжить. Отметим, что российские пилоты первыми в мире смогли эвакуироваться из винтокрылой машины.
Уникальный эпизод в боевой практике произошел с участием военнослужащих 319-го отдельного вертолетного полка, сообщают «Вести.Приморье».
После успешного катапультирования Роман Кобец и Иван Болдырев вступили в бой с бойцами ВСУ, а им на помощь подоспела эвакуационная группа.
Агентство ТАСС сообщает, что члены экипажа вертолета Ка-52 представлены к званию Героя России.
В СССР созданием реактивно-парашютных средств спасения для экипажей вертолетов начали заниматься еще в 1972 году, но только в 2022 году катапультирование пилотов вертолета произошло в условиях реальных боевых действий.