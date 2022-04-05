В российских школах проведут уроки на тему западных санкций и импортозамещения
В российские общеобразовательные школы поступили новые методические пособия по проведению уроков на тему импортозамещения в условиях западных санкций, которые были введены из-за спецоперации в Украине
В российские общеобразовательные школы поступили новые методические пособия по проведению уроков на тему импортозамещения в условиях западных санкций, которые были введены из-за спецоперации в Украине.
«КоммерсантЪ» со ссылкой на материалы, предоставленные редакции учителем из Московской области, пишет, что педагогов обязали провести на уроках обществознания лекции по теме «Антироссийские санкции и их влияние на отечественную экономику» для учащихся 5–11-х классов.
В соответствии с методическим пособием учителя должны рассказать школьникам о том, как Россия успешно справляется с санкционным давлением, а также дать представление «об основных направлениях антисанкционной политики в РФ». Уроки должны начинаться с цитаты президента Владимира Путина о беспрецедентном внешнем давлении на Россию с помощью санкций. Также на уроках должна быть подробно рассмотрена политика импортозамещения.
Заданием для учащихся станет заполнение анкеты с вопросами, справедливы ли санкции в отношении России, приведут ли они к укреплению экономики России и кто понесет бо́льшие экономические потери от санкций - Россия, страны НАТО или все страны мира.