Евросоюз не будет вводить эмбарго на поставки российского газа из-за протеста Венгрии
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что решение о введении эмбарго на поставки топлива из России блокируют власти Венгрии, которые считают, что их граждане не должны расплачиваться за ситуацию в Украине
Евросоюз не будет вводить эмбарго на поставки российского газа в рамках санкций из-за спецоперации в Украине.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что решение о введении эмбарго на поставки топлива из России блокируют власти Венгрии, которые считают, что их граждане не должны расплачиваться за ситуацию в Украине.
Жозеп Боррель с пониманием отнесся к решению Будапешта, отметив, что «легче всего отказываться от того, чего не имеешь». Чиновник добавил, что странам, которые сильно зависят от российского газа, сложно принять решение о введении эмбарго, сообщает РИА Новости.
Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Венгрии отказаться от поставок российского газа, однако премьер страны Виктор Орбан отказался принимать в угоду Зеленскому решение, от которого пострадают граждане Венгрии.