Россияне с начала спецоперации в Украине пытались незаконно вывезти из страны 104 млн рублей
По данным Федеральной таможенной службы, с 24 февраля по 31 марта было выявлено более 1078 нарушений на общую сумму 158 млн рублей. На незаконный вывоз пришлось 890 нарушений
Российские граждане, которые из-за спецоперации в Украине решили уехать из страны, пытались незаконно вывезти около 104 млн рублей.
По данным Федеральной таможенной службы, с 24 февраля по 31 марта было выявлено более 1078 нарушений (при вывозе и при ввозе денег) на общую сумму 158 млн рублей. На незаконный вывоз пришлось 890 нарушений (85% от общего количества). Основным нарушением было превышение лимита на вывоз из России иностранной валюты. Напомним, что из-за санкций из России можно вывозить не более 10 тысяч долларов.
В ФТС также рассказали «Известиям», что самыми популярными направлениями для вывоза наличных стали Турция, ОАЭ, Израиль и страны Средней Азии. Обычно россияне пытаются вывезти наличную валюту в багаже или в одежде, но некоторые прячут деньги в подкладке одежды и под стельками сапог.