Минфин США заблокировал выплаты России по госдолгу со своих счетов в американских банках
До сегодняшнего дня со счетов Российской Федерации в американских банках, несмотря на санкции, можно было направлять денежные средства для выплат по госдолгу. Сейчас такая возможность исключена
Минфин США заблокировал выплаты по государственному долгу России с российских счетов в американских банках, которые ранее были заморожены в рамках санкций.
До сегодняшнего дня со счетов Российской Федерации в американских банках, несмотря на санкции, можно было направлять денежные средства для выплат по госдолгу. Сейчас такая возможность исключена, сообщает Reuters.
Отметим, что вчера Россия должна была провести выплаты по облигациям на 552,4 млн долларов и 84 млн долларов. Теперь же Москве необходимо принять решение, использовать валютные резервы, к которым у них остался доступ, для выплат по госдолгу, потратить их на другие цели или объявить дефолт.
Российские власти пока никаких решений на этот счет не озвучили и не прокомментировали решение Минфина США заблокировать выплаты по госдолгу.