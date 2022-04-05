Роскомнадзор потребовал от «Википедии» удалить пять «антироссийских» статей о спецоперации в Украине
В РКН сообщили, что в последнее время «Википедия» стала размещать материалы, которые распространяют недостоверную информацию о действиях Вооруженных сил России в Украине
Роскомнадзор потребовал от администрации электронной энциклопедии «Википедия» удалить пять статей о спецоперации в Украине «антироссийского» характера.
В РКН сообщили, что в последнее время «Википедия» стала размещать материалы, которые распространяют недостоверную информацию о действиях Вооруженных сил России в Украине. В ведомстве отметили, что фактически энциклопедия стала «новой линией постоянных информационных атак на россиян», а в публикуемых материалах о ситуации в Украине «продвигается исключительно антироссийская интерпретация событий».
Ранее РКН направил «Википедии» требование удалить пять статей о спецоперации в Украине, однако данное требование так и не было выполнено. Речь идет о материалах под заголовком «Битва за Киев (2022)», «Военные преступления в период вторжения России на Украину», «Обстрел больницы в Мариуполе», «Разрушение Мариупольского театра (2022)» и «Резня в Буче».
Напомним, что «Википедия» представляет собой свободную энциклопедию, а статьи в ней могут редактировать все желающие.