Российские авиакомпании восстановят летную программу в Турцию до начала мая
Российские авиакомпании восстановят свои полетные программы в Турцию (не только Стамбул, но и крупные курортные города) до начала мая. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова после телефонных переговоров с главой Минкультуры и туризма Турции
Российские авиакомпании восстановят свои полетные программы в Турцию (не только Стамбул, но и крупные курортные города) до начала мая. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова после телефонных переговоров с главой Минкультуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем.
В настоящее время российская и турецкая стороны работают над созданием условий для проведения предстоящего летнего туристического сезона, а также над возобновлением полетов.
Напомним, что российским авиакомпаниям из-за закрытого для них воздушного пространства Евросоюза приходится летать в открытые страны по новым и более длинным маршрутам. Кроме того, для отечественных перевозчиков существует высокий риск ареста самолетов, которые находятся в лизинге у европейских авиакомпаний.
«Аэрофлот», например, в качестве выхода их сложившейся ситуации решил выполнять рейсы в Стамбул на российских лайнерах SSJ100, но вылеты пришлось перенести в аэропорт Сочи, чтобы сократить дальность полетов.