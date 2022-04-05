Счетная палата предложила отказаться от строительства второго участка трассы в Приморье
Счетная палата РФ предложила правительству отказаться от строительства второго участка автомобильной трассы Владивосток — Находка — порт Восточный. Стоимость объекта оценивается в 309 млрд рублей
Счетная палата РФ предложила правительству отказаться от строительства второго участка автомобильной трассы Владивосток — Находка — порт Восточный. Стоимость объекта оценивается в 309 млрд рублей. Аудиторы взамен предлагают реконструировать трассу А-188 Артем — Находка — порт Восточный.
Автодорога Владивосток — Находка — порт Восточный протяженностью 143 км по замыслу правительства должна стать частью транспортного коридора «Приморье-1», который связывает порты Приморья с Китаем. Протяженность всего «Приморья-1» оценивается в 700 км с учетом железнодорожных путей и прохождения по территории Китая, сообщает РБК.
В настоящее время идет строительство первого участка трассы из Владивостока в порт Восточный. Подрядчиком объекта стала компания «Трансстроймеханизация», которая ранее входила в «Мостотрест» «короля госзаказов» Аркадия Ротенберга, а сейчас является частью группы компаний «Нацпроектстрой» г-на Ротенберга и корпорации «ВЭБ.РФ».
Изначально стоимость участка оценивалась в 20,67 млрд рублей, однако в 2019 году на месте строительства были выявлены «оползневые процессы», после чего стройка подорожала до 34,87 млрд рублей.
Сейчас Счетная палата предлагает отказаться от строительства второго участка этой трассы из-за сложного рельефа и высокой стоимости работ. В отчете аудиторов отмечается, что оползни на склонах на участках планируемого строительства достигают 10 км в длину, а из-за большого количества рек и ручьев по ходу трассы придется строить еще и мосты.