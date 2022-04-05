Финские таможенники задержали на границе три фургона с картинами российских музеев
Сотрудники финской таможни задержали на границе три фургона с картинами, которые принадлежат российским музеям. В фургонах находились среди прочего картины Эрмитажа и Третьяковской галереи
Сотрудники финской таможни задержали на границе три фургона с картинами, которые принадлежат российским музеям. В фургонах находились среди прочего картины Эрмитажа и Третьяковской галереи.
Таможенники, работающие на пограничном пункте Ваалимаа - Торфяновка, в рамках антироссийских санкций конфисковали груз и начали предварительное расследование по делу о правонарушении с отягчающими обстоятельствами, сообщает портал «78».
В финской таможне не уточнили, какой именно российский груз был задержан. В свою очередь спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщил, что на финской границе возникли проблемы с перевозкой картины российских музеев.
Г-н Швыдкой выразил надежду на то, что вывезенные за границу предметы искусства вернутся обратно в Россию.