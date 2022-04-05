05 апреля 2022, 03:55
Российских и белорусских программистов отстранили от участия в конкурсе Google
Программисты из России, Белоруссии, Донецкой и Луганской народных республик не смогут принять участие во всемирном конкурсе Google Summer of Code (GSoC). Айтишников отстранили от конкурса из-за ситуации в Украине
Фото: theverge.com
Программисты из России, Белоруссии, Донецкой и Луганской народных республик не смогут принять участие во всемирном конкурсе Google Summer of Code (GSoC). Айтишников отстранили от конкурса из-за ситуации в Украине.
В заявлении FAQ конкурса говорится, что в связи с проведением спецоперации в Украину организаторы GSoC не принимают в этом году участников из России, Беларуси и так называемых ДНР и ЛНР. Для участников, находящихся на территории Украины, но за пределами ДНР и ЛНР, никаких ограничений нет, сообщает «КоммерсанЪ».
Напомним, что из-за спецоперации в Украине ранее Россию отстранили от участия в Mobile World Congres, песенном конкурсе «Евровидение-2022», Каннском фестивале и в спортивных соревнованиях.