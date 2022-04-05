Госдума рассмотрит законопроект об уголовном наказании за исполнение антироссийских санкций
На рассмотрение депутатов Госдумы внесен законопроект, который вводит уголовную ответственность за исполнение антироссийских санкций на территории России
На рассмотрение депутатов Госдумы внесен законопроект, который вводит уголовную ответственность за исполнение антироссийских санкций на территории России. Одним из авторов законопроекта стал председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).
Парламентарий заявил, что некоторые отечественные компании, в том числе и с государственным участием, отказываются сотрудничать с банками и предприятиями, которые попали под санкции. Такое поведение компаний обусловлено страхом попасть под вторичные санкции.
«Очевидно, что одна из целей иностранных санкций — дестабилизация внутренней экономики России, сталкивание лбами отечественных кампаний друг с другом. Для недопущения ухудшения экономической ситуации внутри страны мы предлагаем внести поправки в УК РФ», - заявил Павел Крашенинников, слова которого приводит ТАСС.
Законопроект вносит отягчающее дополнение в действующую статью Уголовного кодекса РФ о злоупотреблении полномочиями в виде формулировки «исполнение решения иностранного государства о введении мер ограничительного характера против РФ».
Наказание по новой статье составит штраф в размере до одного миллиона рублей, принудительные работы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 10 лет.