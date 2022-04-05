05 апреля 2022, 02:16
Франция вслед за Германией вышлет из страны 30 российских дипломатов
Франция вслед за Германией решила выслать из страны несколько десятков российских дипломатов. В Париже считают, что деятельность сотрудников посольства РФ противоречит интересам национальной безопасности
Фото: all-andorra.com
Франция вслед за Германией решила выслать из страны несколько десятков российских дипломатов. В Париже считают, что деятельность сотрудников посольства РФ противоречит интересам национальной безопасности.
Предполагается, что выслать из Франции могут не менее 30 российских дипломатов.
Ранее власти Германии заявили о планах объявить нежелательными персонами 40 сотрудников посольства России в связи с ситуацией в Буче Киевской области.
В МИД России в свою очередь сообщили, что «каждая страна получит на свои действия зеркальный ответ».