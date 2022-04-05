Экспортную «дочку» компании «Газпром» передали под управление немецкому регулятору
Министерство экономики Германии временно передало компанию Gazprom Germania (дочернее предприятие российского «Газпрома») под попечительское управление Федерального сетевого агентства
Министерство экономики Германии временно передало компанию Gazprom Germania (дочернее предприятие российского «Газпрома») под попечительское управление Федерального сетевого агентства.
Глава экономического ведомства Роберт Хабек отметил, что «это временная регулировка», а попечительское управление «дочкой» «Газпрома» будет осуществляться до 30 сентября.
По словам чиновника, правительство страны «делает все необходимое, чтобы обеспечить энергобезопасность Германии».
Ранее в правительстве страны заявили, что в условиях энергокризиса и требования России расплачиваться за поставленный газ рублями власти рассматривают вопрос о национализации дочерних предприятий «Газпрома». В первую очередь речь идет о национализации компаний Gazprom Germania и Rosneft Deutschland.