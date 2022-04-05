05 апреля 2022, 01:11
МИД Германии сообщил о высылке из страны 40 российских дипломатов
Глава ведомства Анналена Бербок заявила, что сотрудников российского посольства объявят нежелательными персонами из-за ситуации в Буче Киевской области. Напомним, что Украина обвиняет российских солдат в массовом убийстве мирных жителей в пригороде Киева
Фото: voennoedelo.com
Министерство иностранных дел Германии сообщило о планах выслать из страны 40 российских дипломатов. Такое решение было принято на уровне правительства, сообщает Лента.ру.
Глава ведомства Анналена Бербок заявила, что сотрудников российского посольства объявят нежелательными персонами из-за ситуации в Буче Киевской области. Напомним, что Украина обвиняет российских солдат в массовом убийстве мирных жителей в пригороде Киева, а в Минобороны РФ заявляют о провокации и постановке. При этом в Минобороны США заявили, что не могут подтвердить причастность российских войск к «зверствам» в Буче.
В свою очередь германское правительство намерено выделить миллион евро на расследование убийств гражданского населения в Буче.