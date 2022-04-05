05 апреля 2022, 00:39
В компании ОНЭКСИМ опровергли информацию о получении Михаилом Прохоровым гражданства Израиля
Поездку Михаила Прохорова в Израиль в компании объяснили медицинскими причинами. «Михаил Дмитриевич проходил медобследование, ради которого прилетал в Израиль», - сообщили РБК в пресс-службе ОНЭКСИМ
Фото: kupisantehniky.ru
Пресс-служба компании ОНЭКСИМ Михаила Прохорова опровергла сообщения в СМИ и телеграм-каналах о получении бизнесменом гражданства Израиля.
Поездку Михаила Прохорова в Израиль в компании объяснили медицинскими причинами. «Михаил Дмитриевич проходил медобследование, ради которого прилетал в Израиль», - сообщили РБК в пресс-службе ОНЭКСИМ.
Ранее новостной портал Ynet сообщил, что несколько дней назад российский бизнесмен прибыл в Израиль из Швейцарии на частном самолете, после чего прошел все необходимые процедуры для получения паспорта гражданина Израиля.
О получении Михаилом Прохоровым израильского гражданства также сообщило местное издание «Детали».