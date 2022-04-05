В Хакасии 11 бойцов ОМОНа отказались участвовать в спецоперации в Украине
Ехать в Украину силовики отказались после того, как стало известно об уничтожении под Киевом колонны с сотрудниками СОБРа из Хакасии и Кемеровской области. Издание сообщает, что разбитая колонна СОБРа двигалась без какого-либо прикрытия
В республике Хакасия 11 бойцов ОМОНа отказались ехать в Украину и участвовать в спецоперации «по защите населения Донбасса».
Региональное издание «Новый фокус» сообщает, что омоновцы на момент начала спецоперации в Украине находились в полевом лагере в Белоруссии. Ехать в Украину силовики отказались после того, как стало известно об уничтожении под Киевом колонны с сотрудниками СОБРа из Хакасии и Кемеровской области. Издание сообщает, что разбитая колонна СОБРа двигалась без какого-либо прикрытия.
Хакасские журналисты также пишут, что военное начальство запретило раненым силовикам рассказывать что-либо об этом инциденте, однако сотрудники Росгвардии восприняли данное требование как попытку скрыть случившееся.
Отказавшихся участвовать в спецоперации омоновцев отправили обратно в Хакасию, а теперь их собираются уволить со службы.
Напомним, что ранее российские СМИ сообщили об аналогичном случае в Краснодарском крае. Там ехать в Украину отказались 12 сотрудников ОМОНа.