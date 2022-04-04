В порту Пальма-де-Майорка арестовали яхту Tango Виктора Вексельберга
Сотрудники испанской Гражданской гвардии совместно с сотрудниками ФБР США в ходе совместной операции арестовали яхту российского миллиардера Виктора Вексельберга. Судно с названием Tango находится в порту Пальма-де-Майорка
Сотрудники испанской Гражданской гвардии совместно с сотрудниками ФБР США в ходе совместной операции арестовали яхту российского миллиардера Виктора Вексельберга. Судно с названием Tango находится в порту Пальма-де-Майорка.
Associated Press сообщает, что на яхте 4 апреля был проведен обыск. Силовики изъяли документы и компьютеры.
Источники агентства сообщают, что обыски на яхте Виктора Вексельберга связаны с расследованием дела об отмывании денег, мошенничестве и подделке документов с целью скрыть настоящего собственника судна.
Стоимость 77-метровой яхты Tango составляет 120 млн рублей. судно ходит под флагом островов Кука, а зарегистрировано на офшор, расположенный на Виргинских островах. В Минфине США считают, что в реальности яхтой владеет Виктор Вексельберг.
Испанские СМИ также сообщают, что на Майорке была арестована яхта «Леди Анастасия» стоимостью 7 млн рублей, связанная с вице-президентом государственной корпорации «Ростех» Александром Михеевым. Дорогостоящее судно пытался потопить один из членов экипажа - украинский моряк Тарас Остапчук. Таким образом он якобы хотел отомстить хозяину за спецоперацию российских войск в Украине.