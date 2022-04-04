04 апреля 2022, 16:04
Польша и страны Прибалтики могут перекрыть сухопутные границы с Россией и Белоруссией
Власти указанных стран пока с официальными заявлениями на тему перекрытия границы с Россией и Белоруссией пока не выступили. В Польше, например, заявили только о более тщательном досмотре российских и белорусских грузовиков
Фото: voenspez.ru
Польша, Латвия, Литва и Эстония планируют в ближайшие два-три дня полностью закрыть сухопутные границы с Россией и Белоруссией в качестве санкций из-за проведения спецоперации в Украине.
Такое решение фактически поставит крест на транспортных перевозках, сообщают «Новые известия» со ссылкой на телеграм-каналы. При этом официально данная информация подтверждения пока не получила.
В свою очередь бывший народный депутат Украины Борислав Береза написал в своем телеграм-канале, что «так и начинается реальная изоляция».
Власти указанных стран пока с официальными заявлениями на тему перекрытия границы с Россией и Белоруссией пока не выступили. В Польше, например, заявили только о более тщательном досмотре российских и белорусских грузовиков.