Российские авиакомпании 9 апреля возобновят полеты в 52 страны
Россия с 9 апреля возобновит авиационное сообщение с 52 иностранными государствами. Такое заявление сделал премьер-министр страны Михаил Мишустин на встрече с членами «Единой России»
Россия с 9 апреля возобновит авиационное сообщение с 52 иностранными государствами. Такое заявление сделал премьер-министр страны Михаил Мишустин на встрече с членами «Единой России».
В рамках поддержки отечественных авиакомпаний кабмин снимет ограничения на чартерные рейсы в «дружественные» страны, которые были введены из-за коронавируса. В этот список вошли Аргентина, Индия, ЮАР и ряд других стран.
Михаил Мишустин отметил, что сейчас уровень заболеваемости COVID-19 заметно снижается, поэтому можно расширить список направлений, которые доступны для российских авиакомпаний с учетом санкций.
«Сейчас они могут летать без ограничений в 15 стран, а теперь мы возобновляем авиасообщение с 52 странами», - заявил премьер, слова которого приводит ТАСС.
Напомним, что из-за спецоперации в Украине Евросоюз закрыл свое небо для российских авиакомпаний и потребовал вернуть лизинговые самолеты европейским компаниям. Из-за высокого риска ареста самолетов отечественные перевозчики практически полностью свернули свои международные программы.