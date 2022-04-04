Экс-кандидата в губернаторы Приморья Андрея Ищенко задержали по делу о мошенничестве
Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего кандидата в губернаторы Приморского края от КПРФ Андрея Ищенко. Политика подозревают в мошенничестве, сообщили в Следственном комитете
Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего кандидата в губернаторы Приморского края от КПРФ Андрея Ищенко. Политика подозревают в мошенничестве, сообщили в Следственном комитете.
Подробности уголовного дела, в рамках которого был задержан коммунист, СКР пока не сообщает.
Андрей Ищенко осенью 2018 года участвовал в выборах губернатора Приморского края. Вместе с действующим тогда главой региона Андреем Тарасенко коммунист прошел во второй тур. Во втором туре в ходе подсчета голосов Ищенко одерживал победу над Тарасенко, однако краевой избирком неожиданно объявил победителем действующего губернатора. Общественность и оппозиция обвинили избирком в фальсификации голосования, после чего итоги выборов отменили из-за многочисленных нарушений.
На повторных выборах КПРФ решила не выдвигать своего кандидата. Андрей Ищенко пытался принять участие в выборах в качестве кандидата-самовыдвиженца, однако в регистрации ему было отказано. На повторных выборах победу одержал представитель «Единой России» Олег Кожемяко.
В 2021 году Андрей Ищенко сообщил, что Олег Кожемяко предлагал ему взятку в размере 2 млн долларов за отказ от участия в губернаторских выборах.