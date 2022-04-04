Минтранс поможет пассажирам вернуть деньги за билеты на отмененные из-за санкций рейсы
Министерство транспорта России сформировало предложения о финансовой поддержке отечественных авиакомпаний с целью оперативного возврата пассажирам денег за отмененные из-за спецоперации в Украине и санкций рейсы
Министерство транспорта России сформировало предложения о финансовой поддержке отечественных авиакомпаний с целью оперативного возврата пассажирам денег за отмененные из-за спецоперации в Украине и санкций рейсы. Ранее президент Владимир Путин потребовал от перевозчиков вернуть пассажирам денежные средства за билеты и не заменять их ваучерами, как это было во время пандемии коронавируса.
Представитель Минтранса сообщил «Известиям», что согласно правилам воздушных перевозок, в случае вынужденного отказа от осуществления рейса авиакомпания обязана вернуть пассажирам деньги независимо от тарифа, по которому был приобретен билет. То есть деньги нужно вернуть даже за так называемые «невозвратные» билеты (как правило, это самые дешевые билеты).
Напомним, что российские перевозчики были вынуждены практически полностью приостановить свои международные программы полетов в связи с закрытием воздушного пространства Евросоюза, а также высокого риска ареста своих самолетов в других странах.