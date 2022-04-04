Премьер-министр Польши предложил Евросоюзу ввести санкции против всех единороссов
Польский чиновник отметил, что не только президент Владимир Путин несет ответственность за ситуацию в Украине, поэтому все представители партии власти также должны быть наказаны
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил Евросоюзу ввести санкции против всех членов «Единой России». Польский чиновник отметил, что не только президент Владимир Путин несет ответственность за ситуацию в Украине, поэтому все представители партии власти также должны быть наказаны.
Отметим, что по данным на 2021 год, в «Единой России» состояло более 2 млн человек.
Лидер «Единой России» Дмитрий Медведев в ответ на предложение премьер-министра Польши заявил, что Матеуш Моравецкий «слетел с катушек» и в ответ предложил рассмотреть вопрос о санкциях против правящей партии Польши «Право и справедливость», сообщает РБК.
Глава правительства Польши также предложил ограничить выдачу шенгенских виз российским гражданам, а исключение сделать только для гуманитарных виз, которые смогут оформить россияне, желающие покинуть страну.