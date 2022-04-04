Ярославский суд вынес приговор экс-сотрудникам УФСИН по делу о пытках заключенных
Девять бывших сотрудников УФСИН по Ярославской области были признаны виновными в превышении должностных полномочий и приговорены к лишению свободы в среднем на срок до трех лет
Заволжский райсуд Ярославля 4 апреля вынес приговор бывшим сотрудникам регионального управления ФСИН России по делу о пытках заключенных.
Девять бывших сотрудников УФСИН по Ярославской области были признаны виновными в превышении должностных полномочий и приговорены к лишению свободы в среднем на срок до трех лет. Также им запрещено работать в правоохранительных органах в течение 2-3 лет, сообщает фонд «Общественный вердикт» (признан иностранным агентом).
Бывших фсиновцев осудили за пытки заключенного Абубакара Цагалаева, который отбывал наказание в ярославской исправительной колонии №1.
Обвинение было предъявлено Владимиру Баланову, Алексею Вихареву, Игорю Камиронову, Ивану Коковину, Александру Семенову, Игорю Богданову, Алексею Бровкину, Руслану Цветкову и Максиму Яблокову.
При этом Богданов, Бровкин, Цветков и Яблоков ранее уже были признаны виновными по делу об издевательствах над заключенным Евгением Макаровым.
Напомним, что уголовное дело о пытках в ярославской ИК-1 было возбуждено после того, как «Новая газета» опубликовала видеозаписи издевательств над Евгением Макаровым, которые были сделаны на служебные видеорегистраторы.