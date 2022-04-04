Российские торговые сети из-за санкций стали оказываться от открытия новых магазинов
Российские ритейлеры из-за санкций приостановили открытие новых магазинов. Проблемы у торговых сетей возникли из-за перебоев с поставками импортного оборудования для помещений
Российские ритейлеры из-за санкций приостановили открытие новых магазинов. Проблемы у торговых сетей возникли из-за перебоев с поставками импортного оборудования для помещений.
По данным «Известий», от открытия новых супермаркетов в текущем году отказались Х5 Group (торговые сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Чижик»), а также сети «Магнит» и «Дикси».
Вице-президент Федерации отельеров и рестораторов Сергей Миронов сообщил, что многие компании действительно не могут получить импортное оборудование в срок, даже если техника уже была оплачена. Сейчас бизнес ждет, когда наладится логистика в обход стран, поддержавших санкции против России.
В Минпромторге считают, что причин для нагнетания обстановки на рынке контрольно-кассовой техники нет, а на складах достаточно оборудования.