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Общество
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04 апреля 2022, 12:56

Российским туристам предложили новую услугу – страховку от плохой погоды

Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на представителя туркомпании сообщает, что с 1 апреля туристы смогут застраховать отдых от плохой погоды, а при наступлении страхового случая - олучить до половины стоимости путевки

Российским туристам предложили новую услугу – страховку от плохой погоды
Фото: detkisuper.ru

Российские туристы смогут застраховаться от плохой погоды во время отдыха. Такую услугу своим клиентам предложил туроператор «Онлайн Экспресс», который входит в холдинг «Русский Экспресс».

Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на представителя туркомпании сообщает, что с 1 апреля туристы смогут застраховать отдых от плохой погоды, а при наступлении страхового случая (то есть при наступлении неблагоприятной погоды) – получить до половины стоимости путевки.

Стоимость страховки от плохой погоды на отдыхе составляет примерно 3% от цены путевки.

Наступлением страхового случая считается отклонение по температуре воздуха или осадки, которые сильно отличаются от среднеклиматической нормы в районе конкретного отеля, где проживает турист.

«Нормальная» погода будет рассчитываться отдельно для каждой локации и заданного периода отдыха на основании прошлых лет.

Система страховой компании будет самостоятельно определять наступление страхового случая и оповещать о нем туриста по смс. Затем клиент должен будет заполнить онлайн-форму для получения выплаты и ждать поступления денежных средств на карту.

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