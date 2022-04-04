Российским туристам предложили новую услугу – страховку от плохой погоды
Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на представителя туркомпании сообщает, что с 1 апреля туристы смогут застраховать отдых от плохой погоды, а при наступлении страхового случая - олучить до половины стоимости путевки
Российские туристы смогут застраховаться от плохой погоды во время отдыха. Такую услугу своим клиентам предложил туроператор «Онлайн Экспресс», который входит в холдинг «Русский Экспресс».
Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на представителя туркомпании сообщает, что с 1 апреля туристы смогут застраховать отдых от плохой погоды, а при наступлении страхового случая (то есть при наступлении неблагоприятной погоды) – получить до половины стоимости путевки.
Стоимость страховки от плохой погоды на отдыхе составляет примерно 3% от цены путевки.
Наступлением страхового случая считается отклонение по температуре воздуха или осадки, которые сильно отличаются от среднеклиматической нормы в районе конкретного отеля, где проживает турист.
«Нормальная» погода будет рассчитываться отдельно для каждой локации и заданного периода отдыха на основании прошлых лет.
Система страховой компании будет самостоятельно определять наступление страхового случая и оповещать о нем туриста по смс. Затем клиент должен будет заполнить онлайн-форму для получения выплаты и ждать поступления денежных средств на карту.