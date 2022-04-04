04 апреля 2022, 12:44
Власти Японии отправили за украинскими беженцами императорский самолет
По данным ООН, с начала спецоперации Украину покинули уже около 4 млн человек. Из них 325 человека отправятся в Японию. Цифра, конечно, маленькая, однако это больше чем страна пустила к себе иностранцев за предыдущие 7 лет
Фото: ru-royalty.livejournal.com
Власти Японии отправили самолет за беженцами из Украины, а встречать людей планируют в торжественной обстановке и с красной ковровой дорожкой.
По данным ООН, с начала спецоперации Украину покинули уже около 4 млн человек. Из них 325 человека отправятся в Японию. Цифра, конечно, маленькая, однако это больше чем страна пустила к себе иностранцев за предыдущие 7 лет, сообщает телеграм-канал «Можем объяснить» со ссылкой на японские СМИ.
Власти страны отправили за беженцами самолет, которым пользуются император Нарухито и премьер-министр. Встречать украинцев планируется с ковровой дорожкой.
Японские СМИ отмечают, что это беспрецедентная демонстрация поддержки украинцев со стороны руководства страны.