Президент Франции призвал ужесточить санкции против России из-за ситуации в Буче
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал ужесточить санкции против России из-за ситуации в Буче Киевской области. Украина и Запад обвиняют российскую армию в убийстве мирных жителей во время оккупации
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал ужесточить санкции против России из-за ситуации в Буче Киевской области. Украина и Запад обвиняют российскую армию в убийстве мирных жителей во время оккупации. Москва в свою очередь обвиняет Киев в «чудовищной провокации».
«Есть очень четкие признаки, указывающие на военные преступления. Более или менее установлено, что российская армия несет ответственность», - заявил президент Франции, слова которого приводит France Inter.
Эммануэль Макрон считает, что новый пакет санкций против России должен затронуть экспорт российского угля и нефтепродуктов.
Напомним, что после ухода российских войск из Киевской области в городе Буча, по данным украинских властей и западной прессы, нашли тела десятков мирных жителей. Минобороны России отрицает причастность к убийству мирных жителей в Буче, а опубликованные фотографии из города называет постановкой.
Накануне Россия «в свете вопиющей провокации украинских радикалов в Буче» призвала провести срочное заседание Совета безопасности ООН. «Все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы являются очередной провокацией. За время нахождения данного населенного пункта под контролем российских вооруженных сил, ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий», - заявили в Минобороны РФ.