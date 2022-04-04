Российских автомобилистов оштрафовали на 100 млрд рублей с помощью камер
Госавтоинспекция России в 2021 году с помощью дорожных комплексов фиксации нарушения ПДД оштрафовала автомобилистов на 100 млрд рублей. Такая сумма штрафов была зафиксирована впервые
Госавтоинспекция России в 2021 году с помощью дорожных комплексов фиксации нарушения ПДД оштрафовала автомобилистов на 100 млрд рублей. Такая сумма штрафов была зафиксирована впервые.
Всего в течение 2021 года ГИБДД наложила на водителей 179,5 млн штрафов за различные нарушения ПДД на общую сумму 128,3 млрд рублей без учета скидки за своевременную уплату штрафа. Это на 9,6% больше, чем в 2020 году. Из них с помощью дорожных камер было выписано 160,7 млн постановлений о нарушении правил на 104,1 млрд рублей, сообщает «КоммерсантЪ».
Больше всего штрафов получили автомобилисты в Москве. Сотрудники ГИБДД составили 31,9 млн постановлений на 23,7 млрд рублей. Из них 30,7 млн постановлений было выписано на основании данных с камер. В Московской области было выписано 30,1 млн постановлений на 18 млрд рублей (из них 28,9 млн постановлений выписали по камерам).
При этом автомобилисты оплатили только 56,6% из всех выписанных штрафов.