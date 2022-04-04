04 апреля 2022, 10:59
В Подмосковье на Новорижском шоссе рейсовый автобус рухнул с эстакады
В Московской области на Новорижском шоссе (трасса М-9) в эстакады упал рейсовый автобус с пассажирами. Инцидент произошел возле поворота на деревню Матренино
Фото: РЕН ТВ
В Московской области на Новорижском шоссе (трасса М-9) в эстакады упал рейсовый автобус с пассажирами. Инцидент произошел возле поворота на деревню Матренино.
Телеграм-канал Mash со ссылкой на очевидцев сообщает, что во время движения автобус начал «вилять», а уже на эстакаде снес металлическое ограждение и упал вниз.
По данным ТАСС, в результате аварии погибли два человека, еще 18 пострадали. Всего в автобусе находилось 20 человек. На месте происшествия работают шесть бригад «скорой помощи».
Прокуратура Московской области начала проверку по факту ДТП. Согласно предварительным данным, водитель рейсового автобуса не справился с управлением, после чего транспортное средство пробило ограждение и рухнуло с эстакады на дорогу.