Германия до начала спецоперации уговаривала Украину отказаться от вступления в НАТО. Зеленский отказался
Канцер Германии Олаф Шольц до начала спецоперации российской армии в Украине предпринял попытку избежать эскалации конфликта и пытался убедить президента Владимира Зеленского отказаться от вступления в НАТО
Канцер Германии Олаф Шольц до начала спецоперации российской армии в Украине предпринял попытку избежать эскалации конфликта и пытался убедить президента Владимира Зеленского отказаться от вступления в НАТО.
По данным The Wall Street Journal, в ходе Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля Олаф Шольц предложил Владимиру Зеленскому отказаться от намерений вступить в НАТО, так как это неизбежно приведет к [запрещенное слово]. Киеву предлагалось объявить о своем нейтралитете, а соответствующее соглашение должны были подписать президенты России, США и Украины.
Владимир Зеленский отказался от предложения канцлера Германии, что означало неминуемую эскалацию конфликта между Украиной и Россией.
Уже после начала спецоперации г-н Зеленский заявил, что «охладел к вопросу вступления Украины в НАТО», а также признал, что и альянс не готов принять Украину.