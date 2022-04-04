04 апреля 2022, 07:54
Власти Турции предложили эвакуировать гражданских лиц из Украины по морю
Глава Министерства нацобороны страны Хулуси Акар заявил, что эвакуацию граждан с Украины морским путем может начаться в ближайшие дни. В первую очередь речь идет о вывозе граждан Турции
Фото: antikor.com.ua
Власти Турции предложили эвакуировать мирных жителей из Украины по морю.
Глава Министерства нацобороны страны Хулуси Акар заявил, что эвакуацию граждан с Украины морским путем может начаться в ближайшие дни. В первую очередь речь идет о вывозе граждан Турции, которые по-прежнему находятся в зоне боевых действий.
Турция выделит несколько кораблей для вывоза гражданских лиц и раненых из Мариуполя по морю. Хулуси Акар отметил, что координирует этот вопрос с властями Украины и России.