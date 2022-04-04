Власти Антигуа и Барбуды попросили проверить две яхты на связь с Романом Абрамовичем
Власти Антигуа и Барбуда обратились к чиновникам из Великобритании с просьбой проверить две яхты на связь с миллиардером Романом Абрамовичем, который находится под санкциями Евросоюза и Соединенного Королевства
Власти Антигуа и Барбуда обратились к чиновникам из Великобритании с просьбой проверить две яхты на связь с миллиардером Романом Абрамовичем, который находится под санкциями Евросоюза и Соединенного Королевства.
Речь идет о 67-метровом исследовательском судне Garçon, которое сейчас находится в гавани острова Антигуа, связано с российским олигархом Романом Абрамовичем, находящимся под санкциями, сообщает руководитель «Трансперенси Интернешнл» Илья Шуманов (организация признана иностранным агентом).
Второе судно, которое может быть связано с российским миллиардером, сейчас направляется из Антигуа в сторону Португалии. Это 55-метровая яхта Halo, которая принадлежит той же компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, что и Garçon — Wenham Overseas Limited. Последняя владеет частным самолетом Boeing Business Jet 787 VIP (P4-BDL), которым пользуется Роман Абрамович.
Напомним, что две свои самые знаменитые яхты 163-метровую Eclipse и 140-метровую Solaris олигарх успел спасти от ареста в Европе. Сейчас обе яхты находятся в Турции.