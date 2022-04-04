Жителя Москвы обвинили в дискредитации Вооруженных сил РФ из-за цитаты Льва Толстого
В Москве сотрудники ОВД «Хамовники» составили в отношении участника одиночного пикета протокол по административной статье о дискредитации российской армии из-за цитаты писателя Льва Толстого на плакате
В Москве сотрудники ОВД «Хамовники» составили в отношении участника одиночного пикета протокол по административной статье о дискредитации российской армии из-за цитаты писателя Льва Толстого на плакате.
Задержанный Алексей Никитин вышел на пикет против спецоперации в Украине возле Христа Спасителя с плакатом, на котором была написана цитата из книги Льва Толстого «Христианство и патриотизм»
В частности, на плакате было написано «Патриотизм — отречение от человеческого достоинства, разума, совести и рабское подчинение себя тем, кто во власти».
Сотрудники московской полиции сочли плакат экстремистским. В протоколе силовики указали, что Толстой Л.Н. был «ключевой исторической фигурой» и «в своей оппозиционной деятельности продвигал идеологию свержения власти», сообщает «ОВД-Инфо» (проект признан иностранным агентом).