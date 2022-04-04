Талибы запретили выращивать мак на всей территории Афганистана
Движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) в рамках борьбы с наркотиками запретило жителям Афганистана выращивать мак. Запрет распространяется на всю территорию страны
Движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) в рамках борьбы с наркотиками запретило жителям Афганистана выращивать мак. Запрет распространяется на всю территорию страны.
Лидер «Талибана» Хайбатулла Ахундзада сообщил, что все жители Афганистана оповещены о том, что отныне посадка и возделывание мака на всей территории страны категорически запрещается. В случае нарушения закона, урожай будет уничтожаться, а виновник будет наказан по законам Шариата.
Кроме того, талибы запретили использовать, транспортировать, торговать, экспортировать и импортировать все виды наркотических веществ, сильнодействующие вещества и алкоголь.
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что «Талибану» будет трудно отказаться от торговли наркотиками, так как для них это основной источник дохода. Кроме того, на Афганистан приходится 90% от всего мирового рынка наркотиков.