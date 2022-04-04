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04 апреля 2022, 00:36

Посредничество Абрамовича в мирных переговорах разрушило его имидж человека, который не связан с Путиным

Издание Financial Time подтвердило информацию о том, что миллиардер Роман Абрамович является переговорщиком между Россией и Украиной, хотя российским СМИ запрещено упоминать бизнесмена в таком статусе

Посредничество Абрамовича в мирных переговорах разрушило его имидж человека, который не связан с Путиным
Фото: news.ru

Издание Financial Time подтвердило информацию о том, что миллиардер Роман Абрамович является переговорщиком между Россией и Украиной, хотя российским СМИ запрещено упоминать бизнесмена в таком статусе.

Издание сообщает, что начало спецоперации в Украине застало Романа Абрамовича на его вилле Château de la Croë, что на Лазурном берегу во Франции. В тот же день олигарх вылетел в Москву на своем частном самолете, но не успел на встречу президента Владимира Путина с крупными российскими предпринимателями.

Источники FT сообщают, что Абрамович договорился о личной встрече с Путиным, на которой глава государства одобрил его желание выступить посредником в мирных переговорах с Киевом.

В дальнейшем Роман Абрамович летал между Москвой, Израилем и Турцией, помогая в переговорах, и даже как минимум дважды ездил в Киев, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. После одного из визитов в Киев олигарх пожаловался на признаки отравления. FT пишет, что из-за отравления Абрамович даже потерял зрение на некоторое время.

Издание «Агентство» отмечает, что посредничество Романа Абрамовича рушит его имидж на Западе как человека, который не связан с Кремлем. Последние 20 лет олигарх категорически отрицал, что входит в ближний круг Владимира Путина.

Один из российских бизнесменов на условиях анонимности отметил, что история с посредничеством Абрамовича в мирных переговорах говорит о том, что олигарх в реальности намного ближе к Путину, чем многие могли предполагать.

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