США могут снять часть санкций с России по результатам переговоров Москвы и Киева
Власти США могут снять часть санкций с России по результатам очередного раунда переговоров между Москвой и Киевом, которые запланированы на 4 апреля. С таким заявлением выступил государственный секретарь США Энтони Блинкен
Власти США могут снять часть санкций с России по результатам очередного раунда переговоров между Москвой и Киевом, которые запланированы на 4 апреля. С таким заявлением выступил государственный секретарь США Энтони Блинкен.
«Цель санкций — не быть бесконечными, а изменить поведение России. Если будут результаты переговоров, санкции, давление, поддержка Украины — мы достигнем этого, то (…) в определенной мере санкции уйдут», — заявил госсекретарь, слова которого приводит ТАСС.
Энтони Блинкен также заявил, что срок действия санкций зависит от дальнейших действий российских властей.
Напомним, что следующий раунд российско-украинских переговоров состоится 4 апреля. При этом представитель России на переговорах Владимир Мединский заявил, что проект мирного договора пока еще не готов для того, чтобы его представить на уровне руководства стран.