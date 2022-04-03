03 апреля 2022, 13:07
Ростуризм досрочно свернул продажу туров с кэшбэком. Деньги почти закончились
Ранее в ведомстве сообщали, что программа по выплате кэшбэка за покупку туров по стране продлится до 30 апреля, однако теперь стало известно, что программа будет действовать только до 9 апреля
Фото: flashcrimea.com
Ростуризм решил досрочно закрыть программу продажи путевок по России с кэшбэком.
Ранее в ведомстве сообщали, что программа по выплате кэшбэка за покупку туров по стране продлится до 30 апреля, однако теперь стало известно, что программа будет действовать только до 9 апреля. Свернуть программу досрочно пришлось из-за слишком высокого спроса.
Телеграм-канал «Подъем» сообщает, что у правительства уже заканчиваются деньги на выплату кэшбэка.
В Ростуризме рассказали, что с 14 марта туры и проживание в отелях с кешбэком дополнительно приобрели 500 тысяч человек. Всего с начала текущего года возможностью купить путевку с кэшбэком воспользовались более 1,2 млн человек.
Возобновить программу планируется ближе к осенне-зимнему периоду.