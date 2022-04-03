Страны Прибалтики отказались от российского газа из-за «шантажа с рублями»
Литва стала первой страной Евросоюза, которая полностью отказалась от российского газа из-за требования Москвы расплачиваться за поставленное топливо рублями
Литва стала первой страной Евросоюза, которая полностью отказалась от российского газа из-за требования Москвы расплачиваться за поставленное топливо рублями. В Министерстве экономики страны заявили, что такое решение было принято в ответ на «энергетический шантаж Европы и [запрещенное слово] против Украины».
По данным ведомства, газотранспортная система Литвы с начала апреля работает без импорта российского газа. Оператор Amber Grid подтверждает, что импорт российского газа для нужд Литвы по литовско-белорусскому соединению составил 0 МВт/ч.
«Мы первая страна Европейского союза среди стран-поставщиков „Газпрома“, добившаяся независимости от поставок российского газа, и это результат долгосрочной последовательной энергетической политики и своевременных инфраструктурных решений», — заявил министр энергетики Латвии Дайнюс Крейвис.
Власти страны отметили, что все потребности в газе удовлетворяются через Клайпедский терминал сжиженного природного газа. Также этот газ можно будет поставлять в Литву через газовое соединение с Латвией, а а также через газовое соединение с Польшей.
Позже глава компании-оператора Conexus Baltic Grid Улдис Барисс сообщил, что из-за перевода расчетов за российский газ в рубли топливо перестало поступать также в Латвию и Эстонию.
В Conexus Baltic Grid заявили, что причин для беспокойства у прибалтийских стран по поводу газа нет, так как в Инчукалнском газохранилище «нетипично много газа для этого периода».