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02 апреля 2022, 11:58

Звезда советских фильмов «Экипаж» и «Чародеи» скончалась в возрасте 64 лет

Режиссер Николай Лебедев сообщил, что артистка давно и тяжело болела. Какой у Яковлевой был диагноз, он не уточнил. «Она сражалась до последнего», — рассказал режиссер

Звезда советских фильмов «Экипаж» и «Чародеи» скончалась в возрасте 64 лет
Фото: csn-tv.ru

Известная советская и российская актриса театра и кино Александра Яковлева скончалась в возрасте 64 лет.

Режиссер Николай Лебедев сообщил ТАСС, что артистка давно и тяжело болела. Какой у Яковлевой был диагноз, он не уточнил.

«Она сражалась до последнего… Мои самые искренние соболезнования родным. Они ее очень берегли. Помогали всеми силами», — рассказал Николай Лебедев.

Александра Яковлева (настоящая фамилия Иванес) родилась 2 июля 1957 года в Калининграде. Известной на весь Советский Союз актриса стала сразу после своей дебютной роли в картине «Экипаж» Александра Митты, которая вышла в 1979 году.

Также Яковлева сыграла главные женские роли в новогоднем фильме «Чародеи» и «Человек с бульвара Капуцинов».

В 1993 году она ушла из кинематографа и стала работать в структурах «Российских железных дорог».

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