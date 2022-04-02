Звезда советских фильмов «Экипаж» и «Чародеи» скончалась в возрасте 64 лет
Режиссер Николай Лебедев сообщил, что артистка давно и тяжело болела. Какой у Яковлевой был диагноз, он не уточнил. «Она сражалась до последнего», — рассказал режиссер
Известная советская и российская актриса театра и кино Александра Яковлева скончалась в возрасте 64 лет.
Режиссер Николай Лебедев сообщил ТАСС, что артистка давно и тяжело болела. Какой у Яковлевой был диагноз, он не уточнил.
«Она сражалась до последнего… Мои самые искренние соболезнования родным. Они ее очень берегли. Помогали всеми силами», — рассказал Николай Лебедев.
Александра Яковлева (настоящая фамилия Иванес) родилась 2 июля 1957 года в Калининграде. Известной на весь Советский Союз актриса стала сразу после своей дебютной роли в картине «Экипаж» Александра Митты, которая вышла в 1979 году.
Также Яковлева сыграла главные женские роли в новогоднем фильме «Чародеи» и «Человек с бульвара Капуцинов».
В 1993 году она ушла из кинематографа и стала работать в структурах «Российских железных дорог».