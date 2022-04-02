В порту Роттердама из-за санкций застряли 4,5 тысячи контейнеров с грузом для России
Новое законодательство позволяет отправить в Россию из тысяч контейнеров на каждом прибывающем судне только несколько десятков или сотен контейнеров. При этом некоторые терминалы и судоходные компании отказываются обрабатывать грузы для России
В Роттердаме, который считается крупнейшим портом в Европе, застряли 4500 контейнеров с российскими грузами. Как рассказал агентству Bloomberg главный исполнительный директор порта Аллард Кастелейн, сейчас контейнеры ожидают проверки на предмет наличия в них попадающих под санкции ЕС товаров.
Новое законодательство позволяет отправить в Россию из тысяч контейнеров на каждом прибывающем судне только несколько десятков или сотен контейнеров. При этом некоторые терминалы и судоходные компании отказываются обрабатывать грузы для России, что и привело к скоплению контейнеров.
Аллард Кастелейн также отметил, что проверка всех контейнеров на наличие в них подсанкционных товаров значительно повышает стоимость услуг порта Роттердама, так как места для хранения становится меньше, равно как рабочей силы и времени.
По данным «Ленты.ру», на российское направление приходится значительная часть операций порта – примерно 13%. Среди прочего в европейском порту обрабатывают экспортную сталь, медь, алюминий и никель из России. Также через Роттердам импортируется российские нефть, газ и уголь.